День финансов, 9 февраля: приве(а)т, Крумханзл; в первый класс по-новому; экспортные рекорды

Пятница, 9 февраля, предоставила множество ответов по Приватбанку, порадовала экспортными рекордами Украины, и раскрыла для родителей и детей измененный порядок приема в первый класс.

Приватбанк — вокруг да около:

Приве(а)т, Крумханзл. Национальный банк согласовал кандидатуру Петра Крумханзла на должность главы правления Приватбанка. Крумханзл ранее работал в ведущих банках ЕС. Опыт работы в Украине у него также есть.

Уже не один. НБУ объяснил пристальное внимание к частным клиентам «Привата». Комментируя запрос НБУ к руководству Приватбанка относительно транзакций топ-менеджеров, журналистов и ведущих телеканала 1+1, Рожкова разделила возмущение общественности. Правда, раздосадована она была вовсе не самим фактом запроса.

Когда без государства? Данилюк во время пресс-конференции в Днепре сообщил, когда государство планирует полностью выйти из капитала Приватбанка. Цена продажи банка будет зависеть от ситуации, которая будет на рынке на момент продажи банка.

“НеПриватные” новости:

Экспортные рекорды. Украина бьет экспортные рекорды. Так, самым большой любительницей украинской птицы стала Голландия, а крупнейшими покупателями нашего сахара стали Турция, Узбекистан и Ливия.

Где берут? Изменили порядок приема в первый класс. Нововведения придумали, чтобы поровну распределить нагрузку на учебные заведения и отдельные классы.

Тарифы для олигархов. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает руководство Национальной комиссии по регулированию рынка электроэнергетики и коммунальных услуг пересмотреть методику начисления RAB-тарифов. Премьер считает, что новая методика несправедлива и может привести к необоснованному подорожанию электроэнергии для потребителей.

Герега покупает. Компания Renvior Trading Limited, которая принадлежит народному депутату и владельцу сети строительных магазинов “Эпицентр” Александру Гереге, намерена приобрести еще одну аграрную компанию.

Льготы на 881 грн. В 2018 году сумма налоговой социальной льготы выросла до 881 грн. «Размер налоговой льготы составляет 50% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц (в расчете на месяц), установленного на 1 января отчетного налогового года. В 2018 году эта сумма выросла до 881 грн. (50% от 1762 грн. прожиточного минимума по состоянию на 1 января 2018 года)», – говорится в сообщении ГФС.

Монетизация. Министерство финансов завершило процесс подготовки изменений к постановлению Кабинета министров, предусматривающий полную монетизацию льгот и субсидий по оплате за содержание многоквартирного дома, придомовой территории и вывоз мусора. В случае принятия постановления, средства на оплату жилкомуслуг будут перечисляться на личный счет получателя субсидии в банковском учреждении либо через отделения почтовой связи “Укрпочты” с 1 апреля 2018 года.

Кстати!

Еще 6 декабря 2017 Петр Порошенко подписал Закон «О жилищно-коммунальных услугах», который среди прочего предусматривает введение пени за просроченную оплату жилищно-коммунальных услуг. И хотя Закон вступит в силу через 6 месяцев со дня его обнародования, а взыскание пени начнет действовать с 1 января 2019 года, выработать привычку вовремя оплачивать счета онлайн стоит уже сегодня. Как это сделать максимально быстро и удобно, можно почитать в специально подготовленной нами статье. Пользуйтесь.