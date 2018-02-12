Разработаны 4D-очки, передающие эффект приближающегося объекта

Ученые из Калифорнийского университета разработали то, что сами назвали «4D-очками». Разработчики заявляют, что их устройство позволит фильмам буквально потрогать зрителя во время просмотра, сообщается на Science Daily.
Очки начинают «касаться» человека, чтобы увеличить эффект от просматриваемого видео. Ученые говорят, что это создает дополнительные ощущения, например, когда на экране появляется объект, надвигающийся на зрителя.
Создание очков — результат работы нейробиологов, занимающихся изучением областей мозга, отвечающих за взгляд и реакцию на прикосновения. Работа этой 4D-технологии — своего рода обман этих областей. Очки только создают ощущение прикосновения. Их главная цель — помочь исследователям изучить механизмы работы областей мозга.
Но они уже сейчас признают, что более популярными и практически применимыми такие очки могут стать в индустрии визуальных развлечений — в компьютерных играх, фильмах, VR-контенте. Устройство может обеспечить стимуляцию сразу нескольких органов чувств и создатели считают, что это важный шаг для виртуальных развлечений.
Эффект того, что объект надвигается на лицо человека создают небольшие генераторы воздушных потоков, встроенные в очки. Но сложность для ученых заключалась в том, чтобы понять, в какой именно момент их запускать. Мозг сложно обмануть и при активации воздушной струи в тот же момент, в который появляется объект, нужного ощущения не появляется. Ученые долго изучали, при какой задержке между появлением объекта на экране и возникновением воздушных потоков создается самый реалистичный эффект присутствия. Оказалось, что идеальный эффект находится в промежутке 800 и 1000 мс. Эти данные подтвердились при тестах подопытных с фМРТ.
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