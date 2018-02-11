Для перехода на 100% чистую энергию нет никаких препятствий - ученые

Проведя компьютерную симуляцию, международная группа ученых пришла к выводу, что полный переход на возобновляемые источники энергии к 2050 году не только возможен, но и не несет рисков перебоев с электричеством и позволит снизить стоимость единицы энергии.
Марк Джейкобсон из Стэнфорда и его коллеги из других университетов США и Дании использовали в исследовании данные двух компьютерных моделей. Первая прогнозировала погодные условия с 2050 по 2054. Это позволило предсказать объем энергии, который способны выработать ветряные турбины, солнечные панели и гелиотермические установки. Затем они совместили эти данные со второй моделью, которая включила в расчеты энергию, вырабатываемую из более стабильных источников – геотермальных, приливных станций или АЭС. Также вторая модель включала средства излишков хранения энергии.
Вместе обе модели смогли спрогнозировать объем выработки энергии из различных источников и то, насколько они в состоянии покрыть меняющуюся потребность в электричестве с 2050 по 2054 годы в 20 регионах мира. Протестировав модели по трем сценариям с различными обстоятельствами, ученые пришли к выводу, что энергосеть может поддерживать стабильную работу при полном переходе на возобновляемые источники энергии.
«На основании этих результатов я могу более уверенно заявить, что нет никаких технических или экономических препятствий для перехода всего мира на 100-процентно чистую, возобновляемую энергию со стабильной электрической сетью и низкими затратами», – утверждает Джейкобсон.
Помимо этого, оказалось, что цена на единицу энергии в предложенном Джейкобсоном варианте равна одной четвертой от цены на энергию, если мир продолжит придерживаться нынешней стратегии энергетического развития. Такая экономия, по большей части, происходит из-за того, что в расчеты включены расходы на здравоохранение и борьбу с климатическими изменениями, вызванными использованием ископаемого топлива, пишет Stanford News.
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