Дрон-курьер от Airbus совершил первый тестовый полет в Сингапуре

Компания Airbus Helicopters совершила первый демонстрационный полет дрона-курьера на территории кампуса Национального университета Сингапура. Уже через несколько месяцев будет запущен тестовый сервис доставки товаров совместно с местной почтовой службой, пишет The Engineer.

Как сообщают в Airbus, дрон Skyways взлетел с обслуживающего центра, приземлился на крыше логистической станции, где в него была загружена посылка с помощью роботизированной руки, а затем отправился для демонстрации разгрузки на территории кампуса.

«Сегодняшняя демонстрация открывает двери для первого пробного сервисного полета, который должен состояться в ближайшие месяцы, – говорит вице-президент Airbus Helicopters Алэн Флуран. – Безопасная и надежная воздушная доставка в городах становится реальностью, и мы хотим быть первыми в этой области».

Проект стартовал в феврале 2016 года после подписания договора между Airbus Helicopters и авиационными властями Сингапура (CAAS). В апреля 2017 года к проекту присоединилась Singapore Post. «Ключ к созданию развитой экосистемы воздушной доставки – это автономные технологии, – говорит директор по информационным технологиям SigPost Алекс Тан. – Тестовый сервисный полет, который запланировал на этот год, станет важным шагом для SigPost на пути перестроения того, как мы относимся к доставке».

Когда система начнет действовать, студенты и сотрудники Национального университета Сингапура смогут отправлять друг другу посылки весом 2-4 кг в специальные посылочные станции, расположенные на территории кампуса. Для того чтобы получить посылку, необходимо будет ввести специальный код.