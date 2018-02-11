Отказ от субсидий на ископаемое топливо почти не сократит эмиссию СО2

Отказ от субсидирования ископаемого топлива окажет лишь незначительный эффект на эмиссию углекислого газа и объем использования возобновляемой энергии, говорится в исследовании, проведенном специалистами Международного института прикладного системного анализа (IIASA. США).
Государственные субсидии на добычу ископаемого топлива исчисляются миллиардами долларов, и отказ от них считался существенным шагом к предотвращению глобального потепления. К сожалению, по мнению аналитиков IIASA, это не панацея. Эта мера лишь незначительно замедлит рост выбросов СО2 в атмосферу: к 2030 году разница в эмиссии между ситуацией, когда субсидии продолжаются и когда нет, составит всего 1 — 5%, вне зависимости от уровня цен на нефть. В абсолютном исчислении, это равняется 0,5 — 2 гигатоннам углекислого газа в год, что значительно меньше, чем добровольные обязательства по сокращению выбросов, взятые на себя странами, подписавшими Климатическое соглашение в Париже.
Причин такого незначительного эффекта две, говорит Джессика Джевел, главный автор статьи. Во-первых, эти субсидии обычно касаются только нефти и газа, то есть в некоторых случаях отказ означает переход на еще более вредный для атмосферы уголь. Во-вторых, хотя речь идет о значительных суммах, в перерасчете на единицу энергии этого недостаточно, чтобы повлиять на мировые потребности в электроэнергии. Кроме того, эта мера не увеличит объемы выработки возобновляемой энергии, поскольку дешевле снизить потребности в энергии, чем субсидировать возобновляемую энергетику.
Разумеется, в некоторых регионах эффект отказа от субсидий окажется больше, чем в других, особенно у экспортеров нефти и газа: России, Латинской Америки, Ближнего Востока и Северной Африки. В этих странах и регионах мира этой меры будет достаточно, чтобы выполнить обещания по Парижскому соглашению. И наоборот, в странах, экономика которых не связана с добычей нефти и газа, эффект прекращения субсидий будет минимальным. Кроме того, в докладе говорится о связи субсидий с экономическим положением малообеспеченных слоев населения. Отказ от дотаций может привести к росту цен на электричество и газ, что сильно ударит по малообеспеченным слоям населения и заставит их перейти на уголь и дрова, которые выделяют еще больше парниковых газов, пишет EurekAlert.
Тем не менее, в статье подчеркиваются преимущества отказа от субсидий в определенных регионах. «Мы не говорим: не прекращайте субсидии, мы говорим, что нужно понимать, что это окажет менее значительный эффект, чем мы надеялись и может сильнее сказаться на бедных», — говорит Кейван Райахи, соавтор исследования.
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