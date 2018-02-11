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Отказ от субсидий на ископаемое топливо почти не сократит эмиссию СО2

Отказ от субсидий на ископаемое топливо почти не сократит эмиссию СО2

Отказ от субсидирования ископаемого топлива окажет лишь незначительный эффект на эмиссию углекислого газа и объем использования возобновляемой энергии, говорится в исследовании, проведенном специалистами Международного института прикладного системного анализа (IIASA. США).

Государственные субсидии на добычу ископаемого топлива исчисляются миллиардами долларов, и отказ от них считался существенным шагом к предотвращению глобального потепления. К сожалению, по мнению аналитиков IIASA, это не панацея. Эта мера лишь незначительно замедлит рост выбросов СО2 в атмосферу: к 2030 году разница в эмиссии между ситуацией, когда субсидии продолжаются и когда нет, составит всего 1 — 5%, вне зависимости от уровня цен на нефть. В абсолютном исчислении, это равняется 0,5 — 2 гигатоннам углекислого газа в год, что значительно меньше, чем добровольные обязательства по сокращению выбросов, взятые на себя странами, подписавшими Климатическое соглашение в Париже.

Причин такого незначительного эффекта две, говорит Джессика Джевел, главный автор статьи. Во-первых, эти субсидии обычно касаются только нефти и газа, то есть в некоторых случаях отказ означает переход на еще более вредный для атмосферы уголь. Во-вторых, хотя речь идет о значительных суммах, в перерасчете на единицу энергии этого недостаточно, чтобы повлиять на мировые потребности в электроэнергии. Кроме того, эта мера не увеличит объемы выработки возобновляемой энергии, поскольку дешевле снизить потребности в энергии, чем субсидировать возобновляемую энергетику.

Разумеется, в некоторых регионах эффект отказа от субсидий окажется больше, чем в других, особенно у экспортеров нефти и газа: России, Латинской Америки, Ближнего Востока и Северной Африки. В этих странах и регионах мира этой меры будет достаточно, чтобы выполнить обещания по Парижскому соглашению. И наоборот, в странах, экономика которых не связана с добычей нефти и газа, эффект прекращения субсидий будет минимальным. Кроме того, в докладе говорится о связи субсидий с экономическим положением малообеспеченных слоев населения. Отказ от дотаций может привести к росту цен на электричество и газ, что сильно ударит по малообеспеченным слоям населения и заставит их перейти на уголь и дрова, которые выделяют еще больше парниковых газов, пишет EurekAlert.

Тем не менее, в статье подчеркиваются преимущества отказа от субсидий в определенных регионах. «Мы не говорим: не прекращайте субсидии, мы говорим, что нужно понимать, что это окажет менее значительный эффект, чем мы надеялись и может сильнее сказаться на бедных», — говорит Кейван Райахи, соавтор исследования.

По материалам hightech.fm
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