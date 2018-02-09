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Представлены новейшие способы анализа рисков работы с клиентами при онлайн-банкинге

Представлены новейшие способы анализа рисков работы с клиентами при онлайн-банкинге

08 февраля 2018 года ВСЕУКРАИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ КОМПАНИЙ провела Круглый стол на тему: «Новые Fintech-решения и законодательные инициативы», в котором приняли участие более 50 представителей финансовых учреждений и FinTech компаний.

Специальным гостем мероприятия выступил Erik Jakobsson – представитель компании Instantor (Стокгольм, Швеция), который презентовал новейшие способы удаленной идентификации клиентов и анализа рисков работы с ними на основе доступа к онлайн-банкингу.

Компания Instantor представлена ​​во всем мире и планирует начать свою деятельность в Украине этой весной.

Поэтому реализация преимуществ внедрения директивы PSD2 в Украине может состояться быстрее, чем ожидаем.

Вторая часть круглого стола была посвящена обсуждению проектов нормативно-правовых актов, которые могут оказывать непосредственное влияние на деятельность финансовых компаний, в частности законопроект о финансовом мониторинге, финансовые нормативы для финансовых учреждений, а также проанализировано, почему принятие закона о микрофинансовых учреждениях является объективной необходимостью сегодняшнего дня.

В настоящее время ВСЕУКРАИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ КОМПАНИЙ осуществляет систематизацию предложений от участников рынка по законопроекту о финансовом мониторинге и другим нормативно-правовым актам с целью предоставления консолидированных предложений регуляторам.

По материалам ВАФК
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