В Китае GM выпустил электромобиль стоимостью $5,6 тысяч

Совместное предприятие General Motors, Wuling Automobile и SAIC Motor Corporation, крупнейшей китайской государственной автомобилестроительной компании, выпустило двухместный бюджетный электромобиль Baojun E100. Его стоимость составляет всего $5,6 тысяч с учетом субсидий, пишет Electrek.
Двухместный электромобиль Baojun E100, выпущенный совместным предприятием SAIC-GM-Wuling, претендует на то, чтобы стать самым дешевым электромобилем в Китае. Его стоимость в зависимости от размера региональных субсидий колеблется от $5,6 до $9,3 тысяч
Baojun E100 – очень маленький автомобиль. Он имеет длину 2,4 м, ширину – 1,5 м и высоту – 1,6 м. Он оснащен электродвигателем мощностью 29 кВт и может проехать 155 км на одном заряде батареи.
Модель стала особенно популярной в регионах, субсидирующих автомобили с нулевым уровнем выбросов. В прошлом году она была впервые представлена в городе Лючжоу, где ее стоимость с учетом всех субсидий составила всего $5,6 тысяч. За счет низкой цены всего за пять месяцев было продано 11 446 машин – Baojun E100 стал одним из самых продаваемых автомобилей в городе.
Сегодня производители объявили, что они расширяют продажи в еще несколько городов в регионе Гуанси. Его стоимость будет составлять от $7,2 до $9,3 тысяч. У E100 были бы реальные шансы заслуженно получить титул народного электромобиля. Проблема в том, что за пределы Китая он не выйдет. А в тех же Штатах GM собирается конкурировать с Model 3 своим Chevy Bolt, который продается уже от $30 тысяч.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гройсман нашел рецепт экономического прорыва для УкраиныВчера, 13:00 - 3286 28
Сейчас в мире недоедает 815 миллионов человек, — ООНВчера, 18:00 - 307 15
Американский экономист: ГПУ и СБУ рассматривают иностранные инвестиции как добычуВчера, 21:00 - 1100 9
Всю зарплату на жилье: аренда квартир в Украине оказалась самой дорогой в миреВчера, 12:00 - 3829 9
Вполне легально: украинцы массово завозят б/у иномарки из США и КанадыПозавчера, 15:00 - 4823 8
Всю зарплату на жилье: аренда квартир в Украине оказалась самой дорогой в миреВчера, 12:00 - 3829 9
Гройсман нашел рецепт экономического прорыва для УкраиныВчера, 13:00 - 3286 28
"Укрзализныцей" в Европу: куда и за сколько можно поехать поездомВчера, 14:00 - 2442 3
СМИ назвали регион Украины, в котором быстрее всего растут зарплатыВчера, 10:00 - 1777
Космический челнок Dream Chaser отправится к МКС в 2020 годуВчера, 04:00 - 1512
Голландцы построят первую в мире морскую солнечную электростанциюВчера, 15:10 - 201 1
Дрон-курьер от Airbus совершил первый тестовый полет в СингапуреПозавчера, 15:10 - 452
Ученые Стэнфордского университета заявили о создании универсальной вакцины от рака09.02.2018, 15:10 - 1737 5
Исторический запуск Falcon Heavy: электромобиль Маска покинул орбиту Земли (видео)07.02.2018, 10:10 - 3087 14
Илон Маск показал будущий полет Falcon Heavy (видео)06.02.2018, 15:10 - 2913
Зараз у світі недоїдає 815 мільйонів осіб, — ООНОбговорення статей
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
Идеи: портфельФондовий ринок