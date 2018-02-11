В Китае GM выпустил электромобиль стоимостью $5,6 тысяч

Совместное предприятие General Motors, Wuling Automobile и SAIC Motor Corporation, крупнейшей китайской государственной автомобилестроительной компании, выпустило двухместный бюджетный электромобиль Baojun E100. Его стоимость составляет всего $5,6 тысяч с учетом субсидий, пишет Electrek.

Двухместный электромобиль Baojun E100, выпущенный совместным предприятием SAIC-GM-Wuling, претендует на то, чтобы стать самым дешевым электромобилем в Китае. Его стоимость в зависимости от размера региональных субсидий колеблется от $5,6 до $9,3 тысяч

Baojun E100 – очень маленький автомобиль. Он имеет длину 2,4 м, ширину – 1,5 м и высоту – 1,6 м. Он оснащен электродвигателем мощностью 29 кВт и может проехать 155 км на одном заряде батареи.

Модель стала особенно популярной в регионах, субсидирующих автомобили с нулевым уровнем выбросов. В прошлом году она была впервые представлена в городе Лючжоу, где ее стоимость с учетом всех субсидий составила всего $5,6 тысяч. За счет низкой цены всего за пять месяцев было продано 11 446 машин – Baojun E100 стал одним из самых продаваемых автомобилей в городе.

Сегодня производители объявили, что они расширяют продажи в еще несколько городов в регионе Гуанси. Его стоимость будет составлять от $7,2 до $9,3 тысяч. У E100 были бы реальные шансы заслуженно получить титул народного электромобиля. Проблема в том, что за пределы Китая он не выйдет. А в тех же Штатах GM собирается конкурировать с Model 3 своим Chevy Bolt, который продается уже от $30 тысяч.