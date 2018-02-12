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Авиационный сектор потенциально может приносить 65 млрд грн

Авиационный сектор потенциально может приносить 65 млрд грн

Приход бюджетных авиалиний в Украину создаст более 800 тысяч новых рабочих мест уже к 2030 году, — заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Как передает пресс-служба ведомства, министр инфраструктуры подчеркнул, что проведение реформ в инфраструктуре — путь к качественному изменению страны.

По его словам, прирост на 30% рынка авиации, который наблюдается второй год подряд, находит простое объяснение: «Мы забрали чиновников из сферы ручного управления авиационным сектором».

Также Омелян добавил, что западные инвесторы готовы заходить в Украину, но для них создаются искусственные преграды: «Я еще раз настаиваю на том, когда нам рассказывают, что западные инвесторы не хотят идти в Украину, нас нагло и цинично обманывают. Мы видим это на примере Ryanair. Да, переговоры с ними были очень сложные, но если бы не было блокады, с сентября прошлого года Ryanair летал бы из Украины».

При этом Омелян спрогнозировал, что приход бюджетных авиалиний в Украину позволит увеличить количество пассажиров до 71 млн в 2030 г.: «Также это даст более 800 тыс. новых рабочих мест уже к 2030 г. Это будет иметь и положительное влияние на ВВП: рост на 65 млрд грн в 2030 г., а именно: 16 млрд — доходы аэропортов; 18 млрд — от строительства и поддержки аэропортов; 8 млрд принесет развитие торговли; 22 млрд – туристическая сфера».

По материалам Hubs
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