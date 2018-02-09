Больше книг, меньше мяса: как изменилась динамика промпроизводства в Украине за год (инфографика)

Промышленное производство в Украине падает. В Государственной службе статистики сообщили, что в прошлом году оно сократилось на 0,1% по сравнению с 2016 годом. «Слово и Дело»
Спад произошел в добывающей промышленности. На 18,5% меньше, чем в 2016 году, Украина стала получать каменного угля, на 6,5% меньше нефти, зато на 74% выросло производство строительного сырья. В химической промышленности также снизилось производство большинства видов продукции: на 18,6% меньше кокса и полукокса из угля, на 8,4% – закаленного стекла, на 5,2% – спирта этилового неденатурированного (при этом производство денатурированных спиртов выросло почти на 20%).
Если говорить о металлургической промышленности, то Украина стала производить почти на 15% меньше чугуна, почти на 3% меньше стали и на 11,4% меньше проката готовых черных металлов.
Производство электроэнергии в Украине в целом за год снизилось на 4%, однако значительно выросла выработка солнечными (на 22,3%) и гидроэлектростанциями (на 13,6%), а тепловыми, наоборот, упала на 17,4%.
Хороший рост за год показало машиностроение. Так, на 143% выросло производство железнодорожных грузовых вагонов и платформ, почти на 69% – транспортных средств для перевозки более 10 человек. При этом на 60% сократился выпуск тракторов для сельского хозяйства.
В прошлом году Украина значительно сократила производство мяса (на 29,3%), молока (на 5,2%) и соков (на 23,3%). При этом выросло изготовление растительных масел (на 19,1%), безалкогольных напитков (на 16,2%) и овощных, грибных, фруктовых и ореховых продуктов (на 5,5%).
Также за год на 61,9% выросло изготовление книг, газет и другой печатной продукции, на 17,5% больше стали делать предметов женской и мужской одежды, почти на 25% больше цемента и других строительных смесей.
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