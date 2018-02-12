В Токио планируют построить первый деревянный 70-этажный небоскреб

На строительство этого небоскреба Sumitomo Forestry потратит $5,5 млрд и 185 000 кубических метров древесины. В плане также значатся декоративные водопады и огнеупорные растения на фасадах здания, пишет Nikkei Asian Review.
Компания Sumitomo Forestry хочет построить в Токио 70-этажный деревянный небоскреб. Здание высотой 350 метров появится в деловом районе Маруноути в 2041 году. Это первый подобный проект в Японии – ранее деревянные здания не превышали 7 этажей. Конструкцию усилят сталью, чтобы небоскреб был устойчивым к землетрясениям.
В помещениях общей площадью 450 000 кв.м расположатся офисы, гостиницы и квартиры. Строительство обойдется компании в $5,5 млрд. На этот небоскреб уйдет 185 000 кубических метров древесины – достаточно, чтобы построить 8000 стандартных домов, которые обычно заказывают Sumitomo Forestry.
Для небоскреба будут использовать сорта древесины, способные выдерживать открытый огонь в течение трех часов. В плане также значатся декоративные водопады и огнеупорные растения, вроде Camellia sasanqua, на наружных стенах здания. Перед тем, как приступить к реализации этого проекта, компания собирается построить его уменьшенную копию высотой 70 метров (14 этажей).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гройсман нашел рецепт экономического прорыва для УкраиныВчера, 13:00 - 3287 28
Сейчас в мире недоедает 815 миллионов человек, — ООНВчера, 18:00 - 307 14
Американский экономист: ГПУ и СБУ рассматривают иностранные инвестиции как добычуВчера, 21:00 - 1102 9
Всю зарплату на жилье: аренда квартир в Украине оказалась самой дорогой в миреВчера, 12:00 - 3829 9
Вполне легально: украинцы массово завозят б/у иномарки из США и КанадыПозавчера, 15:00 - 4825 8
Всю зарплату на жилье: аренда квартир в Украине оказалась самой дорогой в миреВчера, 12:00 - 3829 9
Гройсман нашел рецепт экономического прорыва для УкраиныВчера, 13:00 - 3287 28
"Укрзализныцей" в Европу: куда и за сколько можно поехать поездомВчера, 14:00 - 2444 3
СМИ назвали регион Украины, в котором быстрее всего растут зарплатыВчера, 10:00 - 1777
Космический челнок Dream Chaser отправится к МКС в 2020 годуВчера, 04:00 - 1512
Голландцы построят первую в мире морскую солнечную электростанциюВчера, 15:10 - 201 1
Дрон-курьер от Airbus совершил первый тестовый полет в СингапуреПозавчера, 15:10 - 452
Ученые Стэнфордского университета заявили о создании универсальной вакцины от рака09.02.2018, 15:10 - 1737 5
Исторический запуск Falcon Heavy: электромобиль Маска покинул орбиту Земли (видео)07.02.2018, 10:10 - 3087 14
Илон Маск показал будущий полет Falcon Heavy (видео)06.02.2018, 15:10 - 2913
Зараз у світі недоїдає 815 мільйонів осіб, — ООНОбговорення статей
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
Идеи: портфельФондовий ринок