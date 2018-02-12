В Токио планируют построить первый деревянный 70-этажный небоскреб

На строительство этого небоскреба Sumitomo Forestry потратит $5,5 млрд и 185 000 кубических метров древесины. В плане также значатся декоративные водопады и огнеупорные растения на фасадах здания, пишет Nikkei Asian Review.

Компания Sumitomo Forestry хочет построить в Токио 70-этажный деревянный небоскреб. Здание высотой 350 метров появится в деловом районе Маруноути в 2041 году. Это первый подобный проект в Японии – ранее деревянные здания не превышали 7 этажей. Конструкцию усилят сталью, чтобы небоскреб был устойчивым к землетрясениям.

В помещениях общей площадью 450 000 кв.м расположатся офисы, гостиницы и квартиры. Строительство обойдется компании в $5,5 млрд. На этот небоскреб уйдет 185 000 кубических метров древесины – достаточно, чтобы построить 8000 стандартных домов, которые обычно заказывают Sumitomo Forestry.

Для небоскреба будут использовать сорта древесины, способные выдерживать открытый огонь в течение трех часов. В плане также значатся декоративные водопады и огнеупорные растения, вроде Camellia sasanqua, на наружных стенах здания. Перед тем, как приступить к реализации этого проекта, компания собирается построить его уменьшенную копию высотой 70 метров (14 этажей).