Банки ЕС могут заинтересоваться биткоином – глава ЕЦБ

Европейские банки могут начать держать позиции в криптовалютах – в частности, в Bitcoin, – после запуска фьючерсных контрактов на биткоин на биржах США. Об этом заявил президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, выступая в Европарламенте, передает “Сегодня”.

Как отметил глава ЕЦБ, ранее не наблюдался интерес европейских банков к покупке криптовалют, однако ситуация может измениться в связи с тем, что биткоину, который возвращает потерянные ранее позиции, становятся доступны новые финансовые инструменты – такие, как торги фьючерсами, запущеные на американских биржах.

По словам Драги, довольно показательно, что финансовые учреждения в Европейском Союзе и сейчас “демонстрируют ограниченный аппетит к цифровым валютам, таким как биткоин”.

“Тем не менее, последние события, такие как листинг фьючерсных контрактов на биткоин на американских биржах, могут привести европейские банки к удержанию позиций в биткоинах”, – заявил Драги.

Кроме того, глава ЕЦБ отметил, что нерегулируемые криптовалюты по прежнему остаются “очень рисковыми активами”, и банки должны тщательно взвешивать риски в случае, если они решат включить криптовалюты в свой портфель.

Глава центробанка ЕС также намекнул, что финансовыми регуляторами вскоре будет разработан “единый надзорный механизм” для мониторинга рисков, связанных с цифровыми активами, актуальных для финансовых учреждений или банков.