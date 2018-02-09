Собственник "Эпицентра" покупает еще одну агрокомпанию

Компания Renvior Trading Limited, которая принадлежит народному депутату и владельцу сети строительных магазинов “Эпицентр” Александру Гереге, намерена приобрести еще одну аграрную компанию.
Согласно сообщению Антимонопольного комитета Украины (УМКУ), ведомство одобрило приобретение кипрской компанией Renvior Trading Limited, которая принадлежит Гереге, доли в более чем 25% в уставном капитале Vioil Holdings Limited.
АМКУ также одобрил совместный контроль над Vioil Holdings Limited кипрской Renvior Trading Limited и Ercos Global Ltd. (Британские Виргинские острова).
Информация о Vioil Holdings Limited и Ercos Global Ltd в открытых источниках отсутствует. Скорее всего, речь идет об активе промышленной группы ViOil, одного из крупнейших в Украине производителей масличных.
Как сообщают СМИ, это далеко не первая сделка Александра Гереги на агрорынке.
В 2017 году АМКУ дал разрешение компаниям Гереги на приобретение доли в свыше 10 агропредприятий в Киевской, Черкасской и Винницкой областях. В 2016 году Герега приобрел 80% “Винницкой аграрно-промышленной группы”, которая обрабатывает землю в Винницкой и Хмельницкой областях.
По состоянию на 2017 земельный банк агропредприятий, подконтрольных семье Герег, составлял порядка 120 тыс. га.
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