Гройсман поручил Минфину освободить от уплаты НДС строительство метро в Днепре

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил министру финансов Александру Данилюку решить вопрос по освобождению от уплаты НДС при строительстве метро в Днепре.

Об этом Гройсман сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает корреспондент Укринформа.

“Мы поддерживаем строительство в Днепре метрополитена… Я сейчас даю официальное поручение министру финансов Украины найти вариант по урегулированию этой проблемы (относительно уплаты налога на добавленную стоимость – ред.) и внести на ближайшее заседание правительства, если это будет нужно, а если нет, то внести инициативу в украинский парламент”, – сказал он.