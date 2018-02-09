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Гройсман поручил Минфину освободить от уплаты НДС строительство метро в Днепре

Гройсман поручил Минфину освободить от уплаты НДС строительство метро в Днепре

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил министру финансов Александру Данилюку решить вопрос по освобождению от уплаты НДС при строительстве метро в Днепре.

Об этом Гройсман сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает корреспондент Укринформа.

“Мы поддерживаем строительство в Днепре метрополитена… Я сейчас даю официальное поручение министру финансов Украины найти вариант по урегулированию этой проблемы (относительно уплаты налога на добавленную стоимость – ред.) и внести на ближайшее заседание правительства, если это будет нужно, а если нет, то внести инициативу в украинский парламент”, – сказал он.

По материалам УКРИНФОРМ
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