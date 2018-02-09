Решение Стокгольмского арбитража снижает цену российского газа для "Нафтогаза" на $20-50

Решение Стокгольмского арбитража снижает цену российского газа для НАК “Нафтогаз Украины” на $20-50/тыс. куб.м., по сравнению со старой формульной ценой.

Об этом сообщил главный коммерческий директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко в эфире программы “Факты ICTV”.

“Цена по измененному контракту будет существенно ниже цены по старой формуле. Сейчас разница составляет около $20. Однако эта сумма будет колебаться в зависимости от сезона. К примеру, во втором квартале разница будет достигать $50. Потому что в теплое время года рыночные цены на газ падают. Ранее формула была привязана к нефтепродуктам и не отображала рыночные тенденции в Европе”, – сказал он.

Читайте также: Газ для населения может подорожать с апреля

Ю.Витренко отметил, что сейчас стоимость российского газа для “Нафтогаза”, с учетом решения Стокгольмского арбитража, на $20-30 ниже стоимости “голубого топлива”, закупаемого на рынке Германии, за счет исключения транспортной составляющей.

По информации главного коммерческого директора НАК, решение арбитража обязывает “Нафтогаз” закупить по принципу “бери или плати” у “Газпрома” в 2018 году 4 млрд куб.м. газа, эти поставки могут начаться с марта. “Решение Стокгольмского арбитража базируется на принципе, что мы должны покупать у россиян половину своих годовых потребностей в импорте”, – добавил Ю.Витренко.