Самые богатые люди мира обеднели еще на 93 миллиарда долларов

На фоне общего второго за последнюю неделю падения американского рынка самые богатые люди потеряли более 93 миллиардов долларов.
Об этом свидетельствует Bloomberg Billionaires Index.
20 миллиардеров потеряли более миллиарда каждый.
Состояние главы Amazon Джеффа Безоса уменьшилось на 5,25 млрд долларов. Основатель Microsoft Билл Гейтс потерял 2 миллиарда. Глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт – 3,53 миллиарда.
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