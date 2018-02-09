Запрет на заход в порты Крыма нарушили 665 кораблей

В Украине по состоянию на 1 февраля 2018 года в реестре судов-нарушителей значится 665 кораблей, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Автономной Республики Крым.

Как рассказали в ведомстве, на межведомственном совещании по вопросам нарушения норм национального законодательства и международного права в сфере судоходства заместитель начальника управления прокуратуры АРК Егор Ребров проинформировал, что «для фиксации каждого незаконного захода судов в закрытые порты в Крыму был создан реестр судов-нарушителей, который систематически обновляется».

По его словам, расследование фактов незаконного пересечения границы с временно оккупированной территорией Крыма через морское пространство является одним из приоритетных направлений работы прокуратуры АР Крым.

Для координации деятельности и организации фиксации незаконных заходов судов в 2017 г. была создана рабочая группа, в состав которой входят представители прокуратуры АР Крым, Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Министерства инфраструктуры Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной фискальной службы Украины и Государственного предприятия «Администрация морских портов Украины».

Ранее сообщалось, что правоохранители расследуют уголовные производства по фактам незаконного порядка въезда и выезда с территории оккупированного Россией Крымского полуострова более 600 судов.