Полиция задержала мошенницу, которая обманула двух одесситов на 3 миллиона

Сотрудники Киевского отдела полиции Одессы разоблачили и задержали жительницу города, которая обманула двух доверчивых граждан, представляясь посредником в финансовых операциях, на 3 миллиона гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Одесского главка Нацполиции.

“Досудебным расследованием установлено, что злоумышленница представлялась посредником в финансовых операциях и брала у потерпевших под предлогом приобретения производственного оборудования, квартиры в новостройке или возвращения конфискованного товара значительные суммы средств и исчезала с деньгами”, – отметили в полиции.

В частности, правонарушительница взяла у одного из своих знакомых свыше 20 тысяч долларов якобы для приобретения оборудования, необходимого при реализации бизнес-проекта. Потом убедила потерпевшего перевести дополнительные средства на счет фиктивного проекта, в котором оформила его “бизнес-партнером”. И исчезла после того, как получила также средства на строительство квартиры в одном из жилищных комплексов. Всего аферистка завладела 700 тысячами гривен.

Жертвой мошенницы стал также местный предприниматель, которому она пообещала за денежное вознаграждение помочь вернуть конфискованный товар и приобрести недвижимость. Под этим поводом злоумышленница выманивала в течение нескольких месяцев у потерпевшего денежные средства, нанеся убытки более чем на 2 миллиона гривен.

Осознав наконец, что стали жертвами мошенничества, потерпевшие обратились в полицию. Оперативники Киевского отдела полиции нашли и задержали аферистку.

По фактам мошенничества начато уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнице грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.