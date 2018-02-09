Полиция задержала мошенницу, которая обманула двух одесситов на 3 миллиона

Сотрудники Киевского отдела полиции Одессы разоблачили и задержали жительницу города, которая обманула двух доверчивых граждан, представляясь посредником в финансовых операциях, на 3 миллиона гривен.
Об этом сообщает отдел коммуникаций Одесского главка Нацполиции.
“Досудебным расследованием установлено, что злоумышленница представлялась посредником в финансовых операциях и брала у потерпевших под предлогом приобретения производственного оборудования, квартиры в новостройке или возвращения конфискованного товара значительные суммы средств и исчезала с деньгами”, – отметили в полиции.
В частности, правонарушительница взяла у одного из своих знакомых свыше 20 тысяч долларов якобы для приобретения оборудования, необходимого при реализации бизнес-проекта. Потом убедила потерпевшего перевести дополнительные средства на счет фиктивного проекта, в котором оформила его “бизнес-партнером”. И исчезла после того, как получила также средства на строительство квартиры в одном из жилищных комплексов. Всего аферистка завладела 700 тысячами гривен.
Жертвой мошенницы стал также местный предприниматель, которому она пообещала за денежное вознаграждение помочь вернуть конфискованный товар и приобрести недвижимость. Под этим поводом злоумышленница выманивала в течение нескольких месяцев у потерпевшего денежные средства, нанеся убытки более чем на 2 миллиона гривен.
Осознав наконец, что стали жертвами мошенничества, потерпевшие обратились в полицию. Оперативники Киевского отдела полиции нашли и задержали аферистку.
По фактам мошенничества начато уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнице грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
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