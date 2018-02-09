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Гройсман призвал остановить введение "тарифов для олигархов"

Гройсман призвал остановить введение "тарифов для олигархов"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает руководство Национальной комиссии по регулированию рынка электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) пересмотреть методику начисления RAB-тарифов. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Премьер считает, что новая методика несправедлива и может привести к необоснованному подорожанию электроэнергии для потребителей. “В таком исчислении рабтарифы несправедливые. Не вижу объективного расчета, почему такие начисления. Это моя позиция. Я призываю пересмотреть этот подход”, – заявил он. В Кабмине напомнили, что введение новой методики стимулирующих тарифов для облэнерго – так называемое RAB-регулирование – прерогатива и компетенция НКРЭКУ.

Что касается самого решения, то идея стимулирующего тарифообразования – дополнительных инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры электрических сетей и стимулирование эффективности расходов электрораспределительных компаний – в целом поддерживается правительством Украины, напомнили в Кабмине.

“Установленные НКРЭКУ одинаковые показатели доходности и на старую, и на новую базу активов – 12,5% – приведут к необоснованному росту тарифов для промышленности, что напрямую отразится на потребителях из-за роста цен на товары и услуги”, – заявили в правительстве.

По материалам bigmir.net
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