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Еще одна частная компания получила разрешение на полеты от NASA

Еще одна частная компания получила разрешение на полеты от NASA

Sierra Nevada Corporation получила разрешение от NASA на запуск своего космического корабля Dream Chaser. Стартовое окно откроется в конце 2020 года. Первой миссией аппарата станет доставка груза на Международную космическую станцию.

Dream Chaser предстоит взять на борт 5,5 тонны припасов и оборудования для научных исследований. Отмечается, что основное предназначение корабля может измениться к середине следующего десятилетия, если правительство США откажется поддерживать программу МКС.

Корабль основан на проекте отмененного самолета HL-20, которым раньше занималось NASA. Аппарат будет выводить на орбиту ракета Atlas V, а садится он как обычный самолет, что позволит быстро его разгрузить. В этом преимущество Dream Chaser перед другими космическими аппаратами по доставке грузов.

По материалам bigmir.net
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