Еще одна частная компания получила разрешение на полеты от NASA

Sierra Nevada Corporation получила разрешение от NASA на запуск своего космического корабля Dream Chaser. Стартовое окно откроется в конце 2020 года. Первой миссией аппарата станет доставка груза на Международную космическую станцию.
Dream Chaser предстоит взять на борт 5,5 тонны припасов и оборудования для научных исследований. Отмечается, что основное предназначение корабля может измениться к середине следующего десятилетия, если правительство США откажется поддерживать программу МКС.
Корабль основан на проекте отмененного самолета HL-20, которым раньше занималось NASA. Аппарат будет выводить на орбиту ракета Atlas V, а садится он как обычный самолет, что позволит быстро его разгрузить. В этом преимущество Dream Chaser перед другими космическими аппаратами по доставке грузов.
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