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Шварценеггер продал свой Bugatti за $2,5 миллиона

Шварценеггер продал свой Bugatti за $2,5 миллиона

Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер продал свой суперкар Bugatti Veyron за 2,5 миллиона долларов.

Машину купил дилер по продаже люксовых авто Оби Океке. Гиперкар, пробег которого составляет 1600 км, он приобрел для перепродажи. Автомобиль в модификации Grand Sport Vitesse достался Шварценеггеру в 2014 году. Он оснащен восьмилитровым двигателем W16 с четырьмя турбонагнетателями. Агрегат выдает 1200 л.с. и 1500 Нм крутящего момента.

На разгон до 100 км/ч Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse тратит 2,6 секунды. Максимальная скорость гиперкара составляет 410 километров в час.

По материалам bigmir.net
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