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Стало известно, когда в Киеве откроют 2 новые станции метро

Стало известно, когда в Киеве откроют 2 новые станции метро

Столичные власти пообещали, что на протяжении трех лет в Киеве появятся две новые станции метро.

В этом году планируют начать строительство метро на Виноградарь, а в течение трех лет будут введены в эксплуатацию две новые станции метрополитена – «Проспект Правды» и «Мостицкая».

Для строительства новых станций заложено 1 миллиард гривен.

По словам чиновников, в данный момент ведутся переговоры с инвестором об окончании строительства Подольско-Воскресенского моста. Чтобы реализовать данный проект, нужно около 400 млн евро. В текущем году на достройку моста предусмотрено 2,5 млрд грн.

По материалам Комментарии
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