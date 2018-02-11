Американский экономист: ГПУ и СБУ рассматривают иностранные инвестиции как добычу

В Украине абсолютно не защищено право собственности, а значит в любой момент Служба безопасности Украины (СБУ) или Генеральная прокуратура (ГПУ) могут отнять эту собственность.
Об этом в интервью НВ заявил американский профессор экономики и старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд.
“Начиная с 1990 года Украина теряет в год до $ 5 млрд, то есть около 5% ВВП ежегодно уходит из страны. Из-за того что люди не верят в украинское право собственности, эти огромные деньги вложены в недвижимость в Великобритании или США, размещены в иностранных банках. Если бы люди не боялись и могли держать деньги здесь, это бы дало эти самые 5%”, – сказал он.
По его словам, важно, чтобы ни СБУ, ни ГПУ, ни Нацполиция не занимались расследованием экономических преступлений. Этим должна занимается специальная экономическая полиция.
“То, чем сегодня занимаются ГПУ и СБУ – вымогательством денег у мелкого и среднего бизнеса, – это противозаконно”, – добавил экономист.
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