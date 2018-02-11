Космический челнок Dream Chaser отправится к МКС в 2020 году

Космический корабль-челнок Dream Chaser будет впервые запущен к МКС в конце 2020 года. Компания Sierra Nevada после прохождения кораблем очередных тестов официально получила разрешение NASA на грузовую экспедицию, пишет Engadget.
После многих лет тестовых наземных и воздушных испытаний челнок Dream Chaser, внешне напоминающий Space Shuttle в уменьшенном размере, наконец-то получил разрешение от NASA на полет к МКС. Первая миссия запланирована на конец 2020 году и будет заключаться в доставке груза на борт станции.
Из всех компаний, которые NASA отобрала для работы по созданию аппаратов для полетов к МКС, Sierra Nevada — единственная, которая представила концепцию многоразового челнока. Orbital ATK и SpaceX, — обе создали капсульные корабли.
Подобная конструкция делает Dream Chaser конкурентоспособным в области научных исследований, так как он может вернуться на Землю с образцами и быстро выгрузить их в лабораторию, находящуюся рядом с посадочной полосой. У него также имеется герметичная кабина с регулируемым давлением для пилотируемых полетов.
Однако Dream Chaser недолго придется летать к МКС, так как станция будет разобрана или затоплена в 2024 году. Несмотря на это, Sierra Nevada добавит свежую струю в конкурентную борьбу за частный космос.
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