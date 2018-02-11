В Китае полиция задержала более 30 подозреваемых с помощью умных очков

Компьютерная система, встроенная в смарт-очки, способна идентифицировать лица, находя их в базе данных объявленных в розыск среди 10 000 фотографий за 100 миллисекунд. Полицейскому достаточно посмотреть на подозрительного человека, выбрав ракурс, при котором будет видно 70% его лица в анфас, и вскоре система выдаст результат, пишет Engadget.
Полицейские в Китае теперь носят умные очки со встроенной функцией распознавания лиц, чтобы на расстоянии сканировать пассажиров поездов и самолетов, выявляя преступников, которые скрываются от правосудия. Это помогло поймать семерых злоумышленников, замешанных в торговле людьми, и 26 правонарушителей, использовавших для путешествий поддельные удостоверения личности.
Умные очки разработала пекинская компания LLVision Technology. Система, встроенная в очки, способна идентифицировать лица, находя их в базе данных среди 10 000 фотографий за 100 миллисекунд.
«Полицейским не нужно устанавливать контакт, спрашивать документы или уводить подозрительных граждан в участок, чтобы добыть больше информации, — объяснил офицер железнодорожной полиции Чжэнчжоу Се Юкунь журналистам издания South China Morning Post. — Если возникли сомнения, нужно просто посмотреть сквозь очки на человека, выбрав ракурс, при котором будет видно 70% его лица в анфас, и вскоре система выдаст результат».
Естественно, многие обеспокоены вопросом приватности, а также самой возможностью наделения полицейских полномочиями «видеть насквозь» каждого человека. «Такими темпами слежка за гражданами станет повсеместной», — уверен представитель Amnesty International Уильям Нии. Китайское правительство, по большому счету, и не скрывает своих намерений: уже сейчас создается база для распознавания лиц, в которую планируется внести изображения всех 1,3 млрд жителей страны.
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