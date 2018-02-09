Нейросеть для Apple Watch диагностирует диабет с точностью 85%

Новое исследование, проведенное в Калифорнийском университете в Сан-Франциско, показало, что нейросеть, разработанная стартапом Cardiogram, способна диагностировать диабет с 85% точностью. При этом для ее использования не нужны специальные медицинские приборы — достаточно умных часов Apple Watch или другого носимого устройства.

Как сообщают Engadget и Digital Trends, для выявления признаков болезни ИИ использует информацию о сердечных сокращениях человека. Чтобы создать и натренировать нейросеть, Cardiogram проанализировал данные 14 011 пользователей. Затем последовал сложный процесс обучения, сочетавший ручные и автоматические фазы. В результате ИИ удалось достичь очень высоких показателей выявления диабета — по крайней мере, в исследованиях пациентов с уже диагностированным заболеванием. Помимо этого, нейросеть потенциально может обнаруживать такие проблемы со здоровьем, как повышенный уровень холестерина, гипертония и апноэ во сне.

Однако связь между сердечным ритмом и диабетом очень тонка. Поэтому, строго говоря, главная задача нейросети — не точно диагностировать болезнь, а указать на ее угрозу людям, которые в противном случае узнали бы о ней слишком поздно. Это может помочь 25 млн американцам, которые, согласно расчетам экспертов, живут с диабетом или преддиабетным состоянием, но не подозревают об этом. Таким образом, ИИ послужит своего рода системой раннего предупреждения.

Нейросеть может быть интегрирована в любое носимое устройство с датчиком сердечных сокращений, например, в Apple Watch или фитнес-трекеры. В Cardiogram надеются, что в будущих моделях подобных гаджетов появятся также датчики глюкозы и кровяного давления, что позволит проводить еще более точный скрининг диабета.