Первые волны автоматизации коснутся женщин, но мужчины пострадают больше. Аналитики объясняют почему

При пессимистичном сценарии до 2030 года без работы останется 800 млн человек по всему миру. Аналитики PwC считают, что рано или поздно с роботами придется конкурировать всем, но их нашествие будет происходить волнами.

В новом отчете аналитики PwC описывают три волны автоматизации, которые коснутся человечество в период с 2010-х по 2030-е годы.

Первая волна – волна алгоритмов – уже началась. Для нее характерно распространение простейших алгоритмов, которые анализируют структурированные данные и занимаются базовыми вычислениями.

Вторая волна расширит возможности человека и сделает искусственный интеллект более функциональным. Алгоритмы научатся выполнять рутинную работу, а также работать с неструктурированными данными. Этот этап также уже начался, но развитие он получит только в 2020-е годы.

И, наконец, третий этап – волна автономности – повлечет за собой возникновение полноценных автоматизированных систем, которые смогут самостоятельно принимать решения. К этой категории PwC относит робомобили.

По прогнозам аналитиков, первые две волны в первую очередь лишат работы женщин. Около 23% рабочих мест, которые занимают женщины, будут склонны к автоматизации.

Причина заключается в том, что пока женщины гораздо чаще занимают низшие офисные и обслуживающие должности – а именно на них претендуют роботы первой и второй волны.

В то же время значительная доля женщин занята в сфере образования и здравоохранения – самых защищенных областях.

Третья волна больше коснется мужчин. В середине 2030-х годов автоматизированные системы уничтожат 34% традиционно мужских рабочих мест и 26% – традиционно женских.

Возраст также будет иметь значение в эпоху автоматизации. Молодые мужчины до 25 лет более склонны к рискам – роботы могут отобрать у них 46% рабочих мест. У женщин этот показатель составляет только 26%.

Автоматизация отдельных отраслей также будет происходить неравномерно. Так, вторая волна сильнее всего отразится на финансовом и страховом секторе. А третья волна обрушится на строительную отрасль.