Китай запустит массовое производство самолетов после 2021 года

Принадлежащая Китаю компания Comac заявила, что с 2021 года начнет поставлять самолеты собственного производства на рынки Азии и Африки. Ранее государственная компания представила модель узкофюзеляжного самолета C919. Перед продажами он должен пройти ряд сертификаций, пишет Bloomberg.
Первый в истории китайского авиапрома гражданский лайнер C919 успешно совершил испытательный полет в мае 2017 года. Проект C919 реализовывали в рамках масштабной инициативы «Made in China 2025». Программа подразумевает, что к 2025 году промышленность Китая окончательно перестанет ассоциироваться с бесполезным и дешевым ширпотребом, высокотехнологичное производство в самых разных отраслях выйдет на первый план. В программу инвестированы огромные деньги и C919 – один из ее результатов. Сами китайцы верят, что этот самолет составит конкуренцию Airbus A320 и Boeing 737-800.
После получения необходимых сертификатов самолет сможет сократить недостаток транспорта в Китае. По экспертным оценкам, китайским авиакомпаниям в ближайшие годы понадобится не менее 2 тысяч среднемагистральных самолетов. Можно не сомневаться, что предпочтение будет отдано собственной продукции. Компания уже отчиталась о 785 заказах. C919 позволит Китаю войти в число стран-производителей больших пассажирских самолетов. Пока к их числу относятся только США, Россия, Франция и Германия, а если учитывать региональные самолеты и бизнес-авиацию, то еще и Канада с Бразилией.
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