Борьба с пиратством: в Украине создали Совет по интеллектуальной собственности

В Украине создан Совет по вопросам интеллектуальной собственности, который будет осуществлять координацию процессов по функционированию и развитию системы правовой охраны интеллектуальной собственности в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина, передает “Сегодня”.

Планируется, что Совет будет действовать как временный совещательный орган при Кабинете министров, его возглавит первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

“Создание Совета является очередным важным шагом в развитии системы интеллектуальной собственности в Украине, что является важным приоритетом работы правительства. Это также соответствует обязательствам Украины в рамках международных соглашений, являющихся частью мировой системы охраны прав интеллектуальной собственности”, – отметил Кубив.

В соответствии с положениями о деятельности Совета, его основными задачами являются:

координация взаимодействия органов исполнительной власти в сфере интеллектуальной собственности;

определение путей и механизмов решения проблемных вопросов, возникающих при формировании и реализации государственной политики в сфере интеллектуальной собственности;

разработка предложений в сфере интеллектуальной собственности, в частности, по развитию этой сферы;

обеспечение интеграции Украины в международное и европейское интеллектуальное пространство с учетом национальных интересов;

развитие и реформирование государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности и тому подобное.

В правительстве надеются, что данный орган станет надежной площадкой для формирования и координации политики в сфере защиты интеллектуальной собственности с учетом экспертного мнения представителей органов государственной власти, бизнеса и общественного сектора.

В состав Совета войдут 30 человек, среди которых будут руководители центральных органов исполнительной власти, силовых структур, представители законодательной и судебной власти, а также руководители предприятий и общественных организаций.