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День финансов, 7 февраля: препятствия для кредитования, изменения в капитализации банков, кража Россией газа в Крыму

День финансов, 7 февраля: препятствия для кредитования, изменения в капитализации банков, кража Россией газа в Крыму

В среду, 7 февраля, после вчерашнего резкого падения на рынках США и Азии, фондовые индексы Америки выросли. В Украине этот день запомнится предложениями и обещаниями, в первую очередь от Национального банка.

НБУ

Анонсировал изменения в подходах к вопросу капитализации банков. Пока НБУ требует, чтобы минимальный уставный и регулятивный капитал действующих банков составлял 200 млн грн, но с 2020 года планка должна быть повышена до 300 млн грн.

Назвал главные препятствия для кредитования. НБУ считает юридические риски главным препятствием для кредитования.

Предложил написать новый законопроект про майнинг и криптовалюты. Законопроекты, которые сейчас есть в парламенте, как утверждают в НБУ, несовершенны, и к ним очень много замечаний со стороны финрегуляторов.

Сообщил, что несколько небольших банков покинут рынок. У небольших банков есть возможность добровольно покинуть рынок и сдать банковскую лицензию, превратившись в финкомпанию.

Рассказал, что будет с ценами в 2018 году. Как утверждает регулятор, в 2018 году инфляция в Украине будет оставаться высокой, а на конец года цены на продукты и услуги повысятся в среднем на 8,9%.

Также немаловажные новости для Украины

В Раде рассказали, сколько газа украла Россия в Крыму. За время аннексии Крыма Россия незаконно добыла из украинских месторождений газа около 7,2 млрд куб. м голубого топлива. При этом “Газпром” посчитал экономический эффект от “Северного потока-2”.

Украина полностью вышла из общего ядерного бизнеса с Россией и Казахстаном. Фонд госимущества Украины закрыл сделку по продаже Вайс Трейд (Киев) 33,3% акций Совместного украинско-казахстанско-российского предприятия по производству ядерного топлива.

Фигуранты “кремлевского списка” столкнулись с проблемами. Как сообщает Bloomberg, российские миллиардеры, которые попали в “кремлевский список” Министерства финансов США, столкнулись с новыми проблемами. Подробности здесь.

По материалам Finance.UA
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