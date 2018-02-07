День финансов, 7 февраля: препятствия для кредитования, изменения в капитализации банков, кража Россией газа в Крыму

В среду, 7 февраля, после вчерашнего резкого падения на рынках США и Азии, фондовые индексы Америки выросли. В Украине этот день запомнится предложениями и обещаниями, в первую очередь от Национального банка.

НБУ

Анонсировал изменения в подходах к вопросу капитализации банков. Пока НБУ требует, чтобы минимальный уставный и регулятивный капитал действующих банков составлял 200 млн грн, но с 2020 года планка должна быть повышена до 300 млн грн.

Назвал главные препятствия для кредитования. НБУ считает юридические риски главным препятствием для кредитования.

Предложил написать новый законопроект про майнинг и криптовалюты. Законопроекты, которые сейчас есть в парламенте, как утверждают в НБУ, несовершенны, и к ним очень много замечаний со стороны финрегуляторов.

Сообщил, что несколько небольших банков покинут рынок. У небольших банков есть возможность добровольно покинуть рынок и сдать банковскую лицензию, превратившись в финкомпанию.

Рассказал, что будет с ценами в 2018 году. Как утверждает регулятор, в 2018 году инфляция в Украине будет оставаться высокой, а на конец года цены на продукты и услуги повысятся в среднем на 8,9%.

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