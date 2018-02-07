Долг предприятий перед Укртрансгазом в прошлом году увеличился на 8,5%

По состоянию на конец 2017 года суммарная задолженность предприятий перед Укртрансгазом за услуги по транспортировке газа увеличилась на 184,3 млн грн (по сравнению с аналогичным периодом 2016 года).
Об этом сообщает пресс-служба компании.
“В 2017 году задолженность предприятий-должников перед ПАО «Укртрансгаз» за услуги по транспортировке природного газа увеличилась на 184,3 млн грн (8,5%) и составляет 2,34 млрд грн”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что около 117 предприятий, которые получили услуги по транспортировке природного газа, 45 предприятий имеют задолженность более 1 млн грн. Наибольшая суммарная задолженность накоплена ПАО Киевэнерго – 345 млн грн, КП Харьковские Теплосети – 130 млн грн, ПАО Криворожская Теплоцентраль – 69 млн грн, КПТМ Криворожтеплосеть – 39 млн грн, а также Концерн «МТМ» – 28 млн грн и ЧАО Харьковская ТЭЦ-5 – 23 млн грн. Общая задолженность этих шести предприятий составляет 77% от суммарной задолженности.
Суммарная задолженность перед Укртрансгазом со стороны региональных газоснабжающих предприятий за услуги транспортировки газа для нужд населения составляет около 687 млн грн. По сравнению с прошлым периодом задолженность по этой категории увеличилась на 60 млн грн (9,6%).
Из региональных газоснабжающих предприятий наибольшую задолженность имеют ООО Днепропетровскгаз Сбыт – 117 млн грн, ПАО Донецкоблгаз – 106 млн грн, ООО Одесса Поставка – 79 млн грн, ООО Черкассы Сбыт – 54 млн грн, ООО Запорожгаз Сбыт – 29 млн грн, ООО Киевоблгаз Сбыт – 29 млн грн, ГП Киевэнерджи – 28 млн грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украине следует менять модель экономики – ГройсманВчера, 13:15 - 2401 40
НБУ назвал главные препятствия для кредитованияВчера, 11:00 - 1854 21
Фигуранты "кремлевского списка" столкнулись с проблемами – BloombergВчера, 15:15 - 2112 16
В Раде рассказали, сколько газа украла Россия в КрымуВчера, 15:00 - 1592 15
Bitcoin за сутки подорожал на 19,32%Вчера, 10:30 - 2671 11
Hyundai представила первый в мире полностью автономный водородный кроссовер (фото)Вчера, 05:00 - 4514
Межбанк: доллар уронили продажи экспортеров и саботаж покупателей СКВВчера, 11:30 - 2866 3
Несколько небольших банков покинут рынок - НБУВчера, 12:00 - 2793
Bitcoin за сутки подорожал на 19,32%Вчера, 10:30 - 2671 11
Украине следует менять модель экономики – ГройсманВчера, 13:15 - 2401 40
Исторический запуск Falcon Heavy: электромобиль Маска покинул орбиту Земли (видео)Вчера, 10:10 - 1242 2
Илон Маск показал будущий полет Falcon Heavy (видео)Позавчера, 15:10 - 1927
Япония запустила самую маленькую ракету-носитель (видео)05.02.2018, 15:10 - 1470 1
Почти три километра над пропастью: в ОАЭ запустили самый длинный в мире троллей (видео)03.02.2018, 15:10 - 3133 1
Беспилотное летающее такси Airbus впервые поднялось в воздух02.02.2018, 15:10 - 1934
Україні слід змінювати модель економіки – ГройсманОбговорення статей
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
А-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Идеи: портфельФондовий ринок