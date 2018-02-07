Долг предприятий перед Укртрансгазом в прошлом году увеличился на 8,5%

По состоянию на конец 2017 года суммарная задолженность предприятий перед Укртрансгазом за услуги по транспортировке газа увеличилась на 184,3 млн грн (по сравнению с аналогичным периодом 2016 года).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“В 2017 году задолженность предприятий-должников перед ПАО «Укртрансгаз» за услуги по транспортировке природного газа увеличилась на 184,3 млн грн (8,5%) и составляет 2,34 млрд грн”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что около 117 предприятий, которые получили услуги по транспортировке природного газа, 45 предприятий имеют задолженность более 1 млн грн. Наибольшая суммарная задолженность накоплена ПАО Киевэнерго – 345 млн грн, КП Харьковские Теплосети – 130 млн грн, ПАО Криворожская Теплоцентраль – 69 млн грн, КПТМ Криворожтеплосеть – 39 млн грн, а также Концерн «МТМ» – 28 млн грн и ЧАО Харьковская ТЭЦ-5 – 23 млн грн. Общая задолженность этих шести предприятий составляет 77% от суммарной задолженности.

Суммарная задолженность перед Укртрансгазом со стороны региональных газоснабжающих предприятий за услуги транспортировки газа для нужд населения составляет около 687 млн ​​грн. По сравнению с прошлым периодом задолженность по этой категории увеличилась на 60 млн грн (9,6%).

Из региональных газоснабжающих предприятий наибольшую задолженность имеют ООО Днепропетровскгаз Сбыт – 117 млн ​​грн, ПАО Донецкоблгаз – 106 млн грн, ООО Одесса Поставка – 79 млн грн, ООО Черкассы Сбыт – 54 млн грн, ООО Запорожгаз Сбыт – 29 млн грн, ООО Киевоблгаз Сбыт – 29 млн грн, ГП Киевэнерджи – 28 млн грн.