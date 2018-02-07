Омелян сообщил о старте реформы пассажирских автобусных перевозок

Кабмин утвердил постановление О внесение изменений в Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта, и О внесение изменений в Порядок проведения конкурса по перевозке пассажиров на автобусном маршруте общего пользования. Об этом написал министр инфраструктуры Украины Емельян на своей Facebook-странице.

Практические изменения заключаются в следующем:

• введение конкурса на межобластные автобусные маршруты по заявительному принципу;

• введение требований об обязательном наличии на городских и пригородных маршрутах автобусов, приспособленных для перевозки лиц с инвалидностью в количестве 35% к концу 2019, а с 2020 года – 50%;

• преимущество на конкурсе будет предоставляться перевозчику, который предлагает низкопольные автобусы, электробусы, автобусы с большей категорией экологичности (Евро 3, Евро 6);

• перевозчику, который работал на маршруте без нарушений, предоставляется право продлить разрешение еще на 5 лет при условии инвестирования в обновление автопарка;

• упрощение процедуры проведения конкурса на внутриобластные, пригородные, городские автобусные маршруты за счет уменьшения количества документов, которые подаются на участие в конкурсе и постепенный переход на электронную систему подачи документов.

• упрощение процедуры открытия новых автостанций и урегулирования давно существующей