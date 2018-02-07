Двигатель для фур с сжиженным азотом на 30% чище и на 20% экономичнее

Крупная британская компания Ricardo разрабатывает инновационный двигатель для тяжелых грузовиков с сжиженным азотом, улучшающий тепловой КПД, снижающий эмиссию углекислого газа на 30% и повышающий топливную эффективность на 20%.

По расчетам Ricardo, которая занимается разработкой этой технологии CryoPower в течение 10 лет, потенциальная экономия топлива у тяжелых грузовиков, оснащенных такой системой, составит $12 500 в год за каждый автомобиль. Теперь компания передает CryoPower на доработку своей «дочке», Dolphin N2, которая должна довести технологию до производства.

В основе концепции CryoPower лежит идея двигателя с расщепленным циклом, который обеспечивает повышенный тепловой КПД по сравнению с современными аналогами. Он основан на использовании отдельного цилиндра для индукции и компрессии. Это позволяет вернуть в работу бросовое тепло, которое в противном случае расходуется впустую.

Процесс компрессии совершается изотермически, охлаждение происходит посредством впрыска небольшого объема жидкого азота, который является одновременно и охлаждающим агентом, и дополнительным вектором энергии, который компенсирует некоторые требования к качеству топлива. Процесс сгорания использует либо возобновляемое, либо традиционное топливо, жидкое или газообразное, и возвращает тепловую энергию обратно к холодному и сжатому всасываемому воздуху.

Однако, наиболее важным преимуществом Ricardo считает недостижимую никаким иным образом экономию топлива, снижение выбросов СО2 и других эмиссий благодаря улучшению внутреннего теплового КПД, пишет The Engineer.

Поскольку сжиженный азот уже производится в больших масштабах газовой промышленностью, Ricardo надеется, что создание дополнительной цепочки поставок не составит большого труда. «CryoPower — это потенциально революционная, коммерчески и экологически привлекательная технология, время которой уже пришло», — заявил Саймон Брюстер, глава Dolphin N2.