Укрзализныця вводит электронные билеты для региональных поездов (инфографика)

С 7 февраля ПАО “Укрзализныця” расширяет перечень поездов, на которые можно оформить электронные билеты.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. председателя правления Евгений Кравцов.

“С 7 и с 10 февраля через Интернет можно приобрести билеты на большинство региональных поездов (800-й нумерации) с оформлением электронного проездного документа. Его не нужно обменивать в железнодорожных кассах на обычные”, – говорится в сообщении.

Кравцов добавил, что проводники Укрзализныци обеспечены мобильными терминалами контроля и достаточно лишь приобрести билет через Интернет и предъявить документ в распечатанном виде или на экране гаджета.

“Следующим шагом, над которым сейчас работаем – внедрение электронных билетов на международные поезда”, – отметил Кравцов.