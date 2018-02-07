Падение курса биткойна может обесценить альткойны - Goldman Sachs

Существенное изменение курса биткойна мгновенно сказывается на стоимости других криптовалют. Инвесторы уже привыкли к этому, однако аналитики Goldman Sachs считают тенденцию опасной. В условиях консолидации рынка криптовалют стоимость некоторых альткойнов может упасть до нуля, оставив инвесторов ни с чем.
В декабре прошлого года курс биткойна достиг исторического максимума. За этим мгновенно последовал рост стоимости других криптовалют. Закономерно, что в начале 2018 года, когда биткойн обвалился на 65%, а его капитализация за несколько недель сократилась на сотни миллиардов долларов, остальные криптовалюты последовали по тому же пути. «Тесная корреляция между криптовалютами — это повод для беспокойства», — отметил глава отдела инвестиционных исследований Goldman Sachs Стив Стронгин в письме к клиентам.
По мнению аналитика, взаимосвязь криптовалют должна настораживать криптоинвесторов. «В условиях рационального рынка появление новых активов должно приводить к сокращению стоимости старых, но в случае с криптовалютами этого не происходит. Они все движутся в одном направлении, как единый класс активов», — цитирует Стронгина Business Insider.
В этом заключается важное различие между криптовалютами и фиатными валютами. Стронгин приводит в пример случаи, когда правительство решает вывести из оборота какую-либо валюту. В этом случае определяется остаточная стоимость валюты и ее меняют на другую валюту.
При консолидации крипторынка есть риск, что курс некоторых альткойнов упадет до нуля и инвесторы останутся ни с чем.
Эксперты объясняют такую тенденцию относительной новизной рынка. В сферу торговли криптовалютой постоянно приходят новички, которые принимают решения, ориентируясь на курс биткойна. Именно поэтому колебания BTC приводят к колебаниям эфира, Ripple и других альткойнов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Храните кэш, готовьтесь к худшему": эксперт предупредил украинцев о кризисеВчера, 15:00 - 19427 25
Украинцы активно продают валютуВчера, 16:15 - 10253 16
НБУ назвал главные препятствия для кредитования3 ч. назад - 1056 8
Электрический паром сократил выбросы на 95%, а затраты — на 80%Вчера, 01:00 - 1333 5
Нацбанк во второй раз объявил аукцион по покупке 100 млн долларов на межбанке3 ч. назад - 770 4
"Храните кэш, готовьтесь к худшему": эксперт предупредил украинцев о кризисеВчера, 15:00 - 19427 25
Украинцы активно продают валютуВчера, 16:15 - 10253 16
В НБУ рассказали о будущем курсе доллараВчера, 19:00 - 6139
В "темном интернете" продают базу клиентов "Новой почты" - экспертВчера, 15:45 - 3803 4
Hyundai представила первый в мире полностью автономный водородный кроссовер (фото)9 ч. назад - 3553
Исторический запуск Falcon Heavy: электромобиль Маска покинул орбиту Земли (видео)4 ч. назад - 616
Илон Маск показал будущий полет Falcon Heavy (видео)Вчера, 15:10 - 1633
Япония запустила самую маленькую ракету-носитель (видео)Позавчера, 15:10 - 1330 1
Почти три километра над пропастью: в ОАЭ запустили самый длинный в мире троллей (видео)03.02.2018, 15:10 - 2859 1
Беспилотное летающее такси Airbus впервые поднялось в воздух02.02.2018, 15:10 - 1791
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Идеи: портфельФондовий ринок
НБУ назвав головні перешкоди для кредитуванняОбговорення статей
Покупка / продажа / обмен Bitcoin BTC на наличные Украина, РФінТех та Платіжні системи