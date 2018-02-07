Падение курса биткойна может обесценить альткойны - Goldman Sachs

Существенное изменение курса биткойна мгновенно сказывается на стоимости других криптовалют. Инвесторы уже привыкли к этому, однако аналитики Goldman Sachs считают тенденцию опасной. В условиях консолидации рынка криптовалют стоимость некоторых альткойнов может упасть до нуля, оставив инвесторов ни с чем.

В декабре прошлого года курс биткойна достиг исторического максимума. За этим мгновенно последовал рост стоимости других криптовалют. Закономерно, что в начале 2018 года, когда биткойн обвалился на 65%, а его капитализация за несколько недель сократилась на сотни миллиардов долларов, остальные криптовалюты последовали по тому же пути. «Тесная корреляция между криптовалютами — это повод для беспокойства», — отметил глава отдела инвестиционных исследований Goldman Sachs Стив Стронгин в письме к клиентам.

По мнению аналитика, взаимосвязь криптовалют должна настораживать криптоинвесторов. «В условиях рационального рынка появление новых активов должно приводить к сокращению стоимости старых, но в случае с криптовалютами этого не происходит. Они все движутся в одном направлении, как единый класс активов», — цитирует Стронгина Business Insider.

В этом заключается важное различие между криптовалютами и фиатными валютами. Стронгин приводит в пример случаи, когда правительство решает вывести из оборота какую-либо валюту. В этом случае определяется остаточная стоимость валюты и ее меняют на другую валюту.

При консолидации крипторынка есть риск, что курс некоторых альткойнов упадет до нуля и инвесторы останутся ни с чем.

Эксперты объясняют такую тенденцию относительной новизной рынка. В сферу торговли криптовалютой постоянно приходят новички, которые принимают решения, ориентируясь на курс биткойна. Именно поэтому колебания BTC приводят к колебаниям эфира, Ripple и других альткойнов.