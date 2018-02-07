Бельгийцы готовы построить СЭС в Житомирской области

Председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич подписал меморандум о сотрудничестве с бельгийской компанией Upgrade Energy, которая намерена построить мощную солнечную электростанцию на территории области. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.

Солнечная электростанция создаст до 45 рабочих мест. Проектная мощность солнечной электростанции, которую построят – 25-30 МВт. Ожидаемый объем инвестиций, которые будут привлечены – 21-24 млн евро.

В настоящее время заключены договоры аренды земельных участков. Проект планируют реализовать в течение следующих 2 лет.

Справка Finance.ua