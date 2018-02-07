Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 308 0

Трамп одобрил создание службы по верификации иммигрантов

Трамп одобрил создание службы по верификации иммигрантов

Согласно заявлению Белого дома, президент США Дональд Трамп подписал официальное распоряжение об открытии в стране Национального контрольного центра, который будет осуществлять функции усиленной проверки мигрантов, которые попадают в Америку.

«Дональд Трамп сегодня подписал Президентский меморандум по национальной безопасности с целью создания Национального контрольного центра (УКЦ) для координации усилий министерств и ведомств с целью улучшения процедуры идентификации прибывших лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, а также безопасности границ, внутренней и общественной безопасности», — говорится в сообщении.

Читайте также: Налоговая реформа Трампа обеспечит рост M&A-сделок

Руководить новым центром поручено Министерству внутренней безопасности. При этом ожидается улучшение уровня взаимодействия ведомства с другими правительственными структурами, в том числе для получения разведывательной и другой информации на отдельных лиц в процессе проверки.

Как подчеркнули в Белом доме, Центр в своей деятельности будет придерживаться требований защиты частной жизни, гражданских прав и свобод.

«Главным приоритетом администрации является безопасность и защита общественности», — отметили в Белом доме.

По материалам Hubs
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018