Трамп одобрил создание службы по верификации иммигрантов

Согласно заявлению Белого дома, президент США Дональд Трамп подписал официальное распоряжение об открытии в стране Национального контрольного центра, который будет осуществлять функции усиленной проверки мигрантов, которые попадают в Америку.
«Дональд Трамп сегодня подписал Президентский меморандум по национальной безопасности с целью создания Национального контрольного центра (УКЦ) для координации усилий министерств и ведомств с целью улучшения процедуры идентификации прибывших лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, а также безопасности границ, внутренней и общественной безопасности», — говорится в сообщении.
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Руководить новым центром поручено Министерству внутренней безопасности. При этом ожидается улучшение уровня взаимодействия ведомства с другими правительственными структурами, в том числе для получения разведывательной и другой информации на отдельных лиц в процессе проверки.
Как подчеркнули в Белом доме, Центр в своей деятельности будет придерживаться требований защиты частной жизни, гражданских прав и свобод.
«Главным приоритетом администрации является безопасность и защита общественности», — отметили в Белом доме.
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