По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (51,854 млн и 50,074 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (55 и 27). Максимальный курс продажи доллара 27,30 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,10-27,25 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на
На текущее время в Сервисе присутствует 82 активные заявки по доллару на сумму более 101,928 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,3500 – 5 000
27,3500 – 10 000
27,3000 – 1 000
27,2500 – 3 000
27,2000 – 10 000
27,2000 – 5 000
27,1600 – 5 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,9900 – 4 000
27,1200 – 55 001
27,2000 – 5 000
27,2000 – 95 000
27,2100 – 5 000
27,2200 – 145 000
27,2200 – 15 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27.2946
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27.1777
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Храните кэш, готовьтесь к худшему": эксперт предупредил украинцев о кризисеВчера, 15:00 - 19312 25
Украинцы активно продают валютуВчера, 16:15 - 10160 16
НБУ назвал главные препятствия для кредитования3 ч. назад - 1038 8
Электрический паром сократил выбросы на 95%, а затраты — на 80%Вчера, 01:00 - 1325 5
Нацбанк во второй раз объявил аукцион по покупке 100 млн долларов на межбанке3 ч. назад - 739 4
"Храните кэш, готовьтесь к худшему": эксперт предупредил украинцев о кризисеВчера, 15:00 - 19312 25
Украинцы активно продают валютуВчера, 16:15 - 10160 16
В НБУ рассказали о будущем курсе доллараВчера, 19:00 - 6114
В "темном интернете" продают базу клиентов "Новой почты" - экспертВчера, 15:45 - 3797 4
Hyundai представила первый в мире полностью автономный водородный кроссовер (фото)9 ч. назад - 3531
Исторический запуск Falcon Heavy: электромобиль Маска покинул орбиту Земли (видео)4 ч. назад - 616
Илон Маск показал будущий полет Falcon Heavy (видео)Вчера, 15:10 - 1633
Япония запустила самую маленькую ракету-носитель (видео)Позавчера, 15:10 - 1330 1
Почти три километра над пропастью: в ОАЭ запустили самый длинный в мире троллей (видео)03.02.2018, 15:10 - 2859 1
Беспилотное летающее такси Airbus впервые поднялось в воздух02.02.2018, 15:10 - 1791
Bitcoin за добу подорожчав на 19,32%Обговорення статей
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!Ринок нерухомості
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Идеи: портфельФондовий ринок
Покупка / продажа / обмен Bitcoin BTC на наличные Украина, РФінТех та Платіжні системи