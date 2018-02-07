По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (51,854 млн и 50,074 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (55 и 27). Максимальный курс продажи доллара 27,30 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,10-27,25 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 82 активные заявки по доллару на сумму более 101,928 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,3500 – 5 000

27,3500 – 10 000

27,3000 – 1 000

27,2500 – 3 000

27,2000 – 10 000

27,2000 – 5 000

27,1600 – 5 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,9900 – 4 000

27,1200 – 55 001

27,2000 – 5 000

27,2000 – 95 000

27,2100 – 5 000

27,2200 – 145 000

27,2200 – 15 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27.2946

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27.1777

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.