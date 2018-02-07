В этом году на дорогах Швеции появятся беспилотные грузовики

Небольшие электрогрузовики шведского стартапа Einride могут начать беспилотное функционирование уже в этом году. Всего полгода назад компания представила прототип своего грузового транспорта, теперь Gas2 сообщает, что уже действующие образцы готовы выезжать на улицы.

Летом сообщалось, что городской грузовик получит имя T-pod. Помимо автономности, он должен быть оснащен системой удаленного контроля. Его батарея вмещает 200 кВт*ч энергии, которой должно хватать на 200 км. При проектировке сразу учитывалось, что для автономного грузовика не нужен водитель на борту, а следовательно, не нужна и кабина для него. В результате грузовик построен без пространства для людей. Вместо этого, освободившийся объем используются для более эффективного размещения различных грузов — грузовик имеет 15 квадратных метров пространства для грузов, что эквивалентно 15 стандартным поддонам с товарами.

Первое время грузовики должны курсировать по дороге между городами Гетеборг и Хельсингборг в Швеции. Дорога также будет оснащена зарядными станциями для этих машин. В компании говорят, что сеть из ее грузовиков будет перевозить до 2 млн поддонов с товарами в год. Выброс CO2 при перевозке таких объемов традиционным способом эквивалентен годовым выбросам от 400 000 легковых автомобилей. Так что T-pod обещает значительно снизить негативное влияние грузоперевозок на экологию. Стоимость одного грузовика — $150 тысяч.

Компания пообещала начать пилотную программу уже в этом году. Она будет реализовываться в партнерстве с одной из крупнейших продуктовых сетей Швеции — Lidl. Сеть супермаркетов планирует снизить количество своих вредных выбросов на 40%, и Einride должен помочь. Во время тестов грузовики стартапа будут выполнять ежедневные рейсы по доставке продуктов между магазинами. Тесты будут проходить в том числе на обычных дорогах. Так как места для водителя нет, то за транспортом будут следить удаленно. Операторы подключатся, если ситуация того потребует. По планам, один оператор будет контролировать до 10 грузовиков.