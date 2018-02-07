Кабмин создал агентство по продвижению украинских товаров за рубежом

Кабинет Министров Украины создал Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) в форме частного акционерного общества.

Соответствующие решение было принято на заседании правительства 7 февраля.

Основной целью работы агентства будет содействие экспансии украинских товаров и услуг.

ЭКА будет осуществлять страхование экспортных кредитов, внешнеэкономических договоров, прямых инвестиций из Украины.

Также агентство возьмет участие в исполнении программ частичной компенсации процентных ставок по экспортным кредитам, будет предоставлять гарантии на исполнение обязанностей украинскими экспортерами при их участии в международных тендерах и проводить консультационные мероприятия.

Согласно тексту постановления о создании агентства, которым располагают Українські Новини, управление принадлежащими государству корпоративными правами ЭКА будет осуществлять Министерство экономического развития и торговли.

В частности, министерство должно обеспечить процесс выпуска и размещения первого выпуска акций в количестве 200 тыс. штук. Акционерами общества могут быть государство, физические и юридические лица.