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Кабмин заплатит компаниям за содержание крупного рогатого скота

Кабмин заплатит компаниям за содержание крупного рогатого скота

Кабинет Министров заплатит компаниям и домохозяйствам за содержание крупного рогатого скота.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.

“Мы предусматриваем поддержку молочного стада. Всем юрлицам-производителям мы компенсируем около 1,5 тыс грн за дойную корову в год, чтобы увеличивали надои молока”, – сказал премьер.

В то же время, личным домохозяйствам предоставят по 2,5 тыс грн за каждую голову молодого домашнего животного, которое содержится не менее 12 месяцев.

Гройсман пообещал 70% государственной компенсации за украинский посадочный материал в садоводстве.

“Мы будем поддерживать в этом году садоводство и ягодоводство в стране. Сегодняшним решением мы предполагаем, что 70% стоимости посадочного материала будет компенсировано государством. Единственный вопрос – чтобы этот посадочный материал был произведен в Украине. Если хочешь создать сад, пожалуйста – закупай саженцы украинские, высаживай их, и мы компенсируем 70% этого посадочного материала”, – пояснил Гройсман.

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Кроме того, Кабмин направляет 1 млрд гривен на поддержку производства отечественной сельхозтехники.

Как стало известно, Кабинет министров одобрит механизм отсрочки уплаты НДС на новое оборудование для модернизации предприятий, которое ввозится в Украину.

“Сегодня мы запустим механизм рассрочки НДС на новое оборудование, которое будет ввезено в Украину”, – сказал Гройсман.

Он уточнил, что отсрочка по уплате НДС будет предоставляться сроком на 24 месяца.

“Это будет означать, что оно будет стоить сразу на 20 процентов дешевле для предприятий, чем это было до сих пор. Это позволит модернизировать украинское производство, создать новые рабочие места, создать качественный украинский продукт и быть конкурентными на международных рынках”, – пояснил глава правительства.

По материалам Економічна Правда
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