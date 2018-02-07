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Украине следует менять модель экономики – Гройсман

Украине следует менять модель экономики – Гройсман

Украине следует менять модель экономики с сырьевого типа на создание добавленной стоимости внутри страны.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства в среду.

“Надо менять модель нашей экономики с сырьевого типа на создание добавленной стоимости внутри страны”, – сказал Гройсман.

Премьер подчеркнул, что ключевую позицию в развитии экономики играет аграрный сектор, который формирует почти пятую часть всей продукции, производимой в Украине.

“Сегодня мы рассмотрим ряд решений, которые позволяют поддержать аграрный сектор и позволят сектору расти”, – подчеркнул Гройсман.

По материалам УКРИНФОРМ
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