Украине следует менять модель экономики – Гройсман

Украине следует менять модель экономики с сырьевого типа на создание добавленной стоимости внутри страны.
Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства в среду.
“Надо менять модель нашей экономики с сырьевого типа на создание добавленной стоимости внутри страны”, – сказал Гройсман.
Премьер подчеркнул, что ключевую позицию в развитии экономики играет аграрный сектор, который формирует почти пятую часть всей продукции, производимой в Украине.
“Сегодня мы рассмотрим ряд решений, которые позволяют поддержать аграрный сектор и позволят сектору расти”, – подчеркнул Гройсман.
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