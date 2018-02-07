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Черновецкий планирует купить агропредприятие в Украине

Черновецкий планирует купить агропредприятие в Украине

Инвестиционная компания Chernovetskyi Investment Group (CIG) профинансировала два агропроекта в прошлом году и не исключает сделок в агропромышленном комплексе в 2018 году.

Об этом рассказали в компании CIG, принадлежащей украинскому бизнесмену Степану Черновецкому (сыну экс-мэра Киева Леонида Черновецкого).

В CIG рассматривают варианты приобретения современных агропредприятий, связанных с переработкой, хранением или транспортировкой продукции.

В прошлом году компания инвестировала сразу в два агропроекта.

В сентябре 2017 года CIG вложилась в Kray Technologies, производителя самых больших в Украине агродронов для опрыскивания растений на полях.

Стоимость сделки с Kray Technologies — несколько миллионов гривен. Серийное производство беспилотных устройств в Киеве запланировано на 2018 год.

“Также мы инвестировали в производство готовой сельхозпродукции. Более подробно рассказать об этом сможем немного позже”, – прокомментировал президент и владелец CIG Степан Черновецкий.

Компания намерена инвестировать в проекты, производящие продукты и технологии, которые востребованы на международных рынках.

“Мы не стремимся конкурировать с крупнейшими украинскими агрохолдингами, а в большей мере заинтересованы в нишевых продуктах и услугах”, — подчеркнул Степан Черновецкий.

Справка Finance.ua

  • Chernovetskyi Investment Group (CIG) — инвестиционная компания на рынке СНГ, основана в 2013 году. Инвестиционный потенциал — более $100 млн.
  • В портфель компании входят украинские IТ-компании: Eda.ua (входит в Foodout Group), Doc.ua, Softcube и Zakaz.ua. В 2015 году CIG инвестировала $1 млн в платформу для детей KIDO’Z (Израиль) и 1 млн долларов в международный сервис по продаже автобусных билетов Busfor.
По материалам Дело
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