В Украине легализуют домашнее пиратство

Ключевым барьером для привлечения иностранных ІТ-заказчиков в Украину являются проблемы с защитой интеллектуальной собственности. По крайне мере, такие доводы уже не раз озвучивали мировые аналитические агентства. Единственное, что хочет получить иностранный бизнес от сотрудничества с украинскими разработчиками — это программный код. Но если возникают сложности с получением полных авторских прав на софт, бизнес теряет смысл.

Устранить эту проблему взялся Кабмин — в Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект №7539, регулирующий сферу авторских и смежных прав. Правда, кроме вопросов IT-свойства, изменения внесли и в массу других сфер применения прав интеллектуальной собственности.

Фильмы для незрячих

В целом, своим законопроектом правительство намеревается привести нормы украинского законодательства в сфере авторского права к европейским стандартам. Если депутаты поддержат инициативы Кабмина, в Украине поменяют ряд существующих и пропишут несколько новых правил. В частности:

управление авторскими правами;

использование публичных договоров на основе публичного предложения;

применение лицензий в цифровой форме;

создание и распоряжение служебными произведениями;

вводится понятие свободных лицензий;

предусмотрено усиление ответственности за неправомерное использование торговых марок;

расширен перечень объектов авторских прав, которые подлежат защите.

«Интересным нововведением является разрешение использования объектов авторских прав без разрешения автора для лиц с ограниченными возможностями воспринимать печатную информацию. Конечно нужно посмотреть, как эта норма будет использоваться на практике, но важно понимать, что раньше такого не было и закрепление таких норм в законах Украины является безусловным шагом вперед для нашей страны», — заметил в беседе с UBR.ua управляющий партнер ЮК «Касьяненко и партнеры» Дмитрий Касьяненко.

В целом законопроект соответствует основным европейским директивам и регламентам в сфере авторского права, говорят эксперты. Однако в нем есть ряд неточностей в переводе, ошибок технического характера, а также не учтены выводы последних судебных решений европейских судов, рассматривающих споры в сфере права интеллектуальной собственности, в частности Европейского Суда Справедливости (CJEU).

И хоть инициатива и призвана осовременить устаревшее законодательство по европейскому образцу, она по-прежнему далека от идеала. А в некоторых случаях и вовсе усугубляет положение.

Разработчиков лишили бонуса

Прежде всего, законопроект снимает острую проблему несоответствия законодательства в части передачи прав от разработчика к работодателю или заказчику.

«Сегодня существует парадокс: работодатель платит заработную плату за разработку программы, а сотрудники в итоге могут еще и оказаться собственниками этой программы (такой себе дополнительный бонус). Теперь по умолчанию 100-процентными собственниками компьютерных программ, разработанных на заказ или по трудовому договору, будут заказчики и работодатели», — рассказал UBR.ua вице-президент Ассоциации «ІТ Украины» по финансово-правовым вопросам, CEO компании Alcor Дмитрий Овчаренко.

С другой стороны, проект направлен на выполнение Соглашения об Ассоциации с ЕС, который еще и является одним из ключевых политических и финансовых союзников Украины. Однако, говорят эксперты, в плане IT Европа безнадежно отстала от США (только один штат Калифорния по ВВП обогнал целую Францию) — это же касается и сложного европейского законодательства. А 80% заказов украинским разработчикам поступает как раз из Штатов.

«Программист не может продать свое право быть упомянутым в бесконечном списке авторов новой программы. Невозможность отчуждения т.н. неимущественных авторских прав (например, упоминание имени автора) — была в Украине и Европе всегда, и текущим проектом никак не меняется. Не стоит ли этот момент пересмотреть в сторону несоизмеримо более успешных США, в котором такой непрактичной доктрины нет? Указание в качестве автора одного юрлица, например, Google, мне видится одновременно и простым, и справедливым решением», — добавил Овчаренко.

Доморощенные пираты

Не предусмотрели в текущем проекте и механизма из американского Digital Millennium Copyright Act, согласно которому торренты, онлайн-кинотеатры и прочие сайты обязаны удалить пиратский контент на протяжении 12 часов по заявлению правообладателей. Хотя этот механизм точно был в ранних версиях. Похоже пиратская индустрия уже сложилась в Украине и не готова добровольно расставаться со своими заработками в интересах развития национального кино и музыки.

Учитывая некоторые ошибки перевода европейских регламентов и директив, а также то, что не была учтена современная судебная европейская практика, возможна легализация домашнего пиратства, с которым стараются активно бороться как в Европе, так и в Украине. Могут возникнуть и проблемы с реализацией прав на произведения, существующие в электронной форме, говорят юристы.

«На сегодняшний день отсутствуют механизмы реального привлечения к ответственности за нарушение авторских прав в виде «домашнего пиратства» (того же скачивания фильмов на торрентах с последующей их записью на диски и реализацией), а законопроект №7539, не предлагая таких механизмов, легализует такое домашнее пиратство, фактически разрешая создание электронных образцов произведений и их последующую реализацию», — подметил управляющий партнер АО «Suprema Lex», адвокат Виктор Мороз.

Денис Вергун