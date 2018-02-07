Нацбанк во второй раз объявил аукцион по покупке 100 млн долларов на межбанке

Нацбанк объявил аукцион по покупке 100 млн долларов США на межбанковском валютном рынке.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Информация о результатах аукциона будет обнародована на сайте Нацбанка.

Заявки принимаются до 11:45.

Отметим, что утром НБУ при первом выходе на межбанк уже скупил 30 млн долларов из заявленных 127,3 млн. долл. Средневзвешенный курс составил 27,0971, цена отсечки 27,0971 UAH/USD.

По состоянию на 11:20, курс доллара на межбанке был на уровне 27,04-27,09 UAH/USD.