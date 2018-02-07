Межбанк: доллар уронили продажи экспортеров и саботаж покупателей СКВ

В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,39/27,42 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги безналичным долларом, как стало известно о терминации стартовавшего во вторник расширения гривневой ликвидности. На это намекали упавшие с уровня 49 305,3 млн. грн. к отметке 44 711,9 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

К 10.09 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар заметно понизился в цене, составив 27,34/27,37 UAH/USD.

Спустя 2 минуты «американец» провалился до 27,12/27,17 UAH/USD.

По состоянию на 10.35 падение курса безналичного «американца» приостановилось на цифре 27,12/27,15 UAH/USD.

Не исключено, откат притормозил нацбанковский анонс о валютном аукционе по выкупу с рынка долларовых излишков. Объем мероприятия 30,0 млн., три заявки надо успеть подать до 10.45 Киева.

Поскольку падение курса доллара остановить не удалось (по состоянию на 11.30 «американец» пребывал на отметке 27,03/27,09 UAH/USD), НБУ анонсировал проведение второго аукциона объемом до $100,0 млн., заявки на участие в котором надо успеть подать до 11.45 Киева.

Около 11.00 котировки доллара на межбанке, возобновив снижение, оказались на отметке 27,07/27,10 UAH/USD. Стали известны первые цифры результатов валютного аукциона: средневзвешенный курс составил 27,0971, цена отсечки 27,0971 UAH/USD.

Тем временем к 11.50 котировки доллара на межбанке, остановив коррекцию отскочили до 27,07/27,10 UAH/USD, продемонстрировав более высокую эффективность второго аукциона.

Подоспели первые цифры результатов второго аукциона: цена отсечки составила 27,1200, средневзвешенный курс – 27,1182 UAH/USD.

По уточненным данным, на аукцион было подано заявок на $127,30 млн., регулятор выкупил $30,0 млн.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,3900 / 27,4200

евро – 33,7883 / 33,8225

российский рубль – 0,4796 / 0,4804

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2359/ 1,2360

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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