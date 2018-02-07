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Македония готова поменять название ради Греции

Македония готова поменять название ради Греции

Македония готова добавить географическое уточнение к названию своей страны, чтобы решить спор с Грецией, которая препятствует ее вступлению в Европейский Союз и НАТО. Об этом заявил премьер-министр Македонии Зоран Заев, передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

“Я хотел бы, чтобы переговоры (с Грецией. – Ред.) достигли успеха… мы готовы к географическому уточнению в названии”, – отметил он.

Премьер также сообщил, что аэропорт, который сейчас назван в честь Александра Македонского, будет переименован в “Международный аэропорт Скопье”, а шоссе получит название “Дружба”.

“Сегодняшним решением мы подтверждаем наш шаг на пути к построению дружбы и доверия с Грецией”, – подчеркнул Заев.

Напомним, Заев на Всемирном экономическом форуме в Давосе обещал как можно скорее урегулировать спор.

Справка Finance.ua

  • Спор продолжается с 1991 года, когда Македония вышла из состава Югославии и провозгласила независимость.
  • Ранее она называлась Социалистическая республика Македония, что не вызывало сопротивления со стороны Греции. После 1991 года Греция считает, что название государства является узурпацией названия ее исторической провинции.
По материалам Фокус
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