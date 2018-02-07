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Фондовые индексы США выросли после резкого падения

Фондовые индексы США выросли после резкого падения

Основные фондовые индексы США во вторник выросли на 1,8-2,3% после резкого падения накануне.

Так, промышленный индекс Dow Jones увеличился на 2,33% – до 24912,7 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 2,1%, до 7115,8 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – на 1,74%, до 2695,14 пункта.

В ходе торгов индексы несколько раз меняли направление движения, а на открытии значительно снижались.

Напомним, что в понедельник индексы рухнули на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности американских гособлигаций и обеспокоенности ускорением роста ставки ФРС.

В частности, индекс Dow Jones упал на 1175 пунктов, потеряв около 4,6%

Вслед за Доу-Джонсом упали и другие американские фондовые индексы: индекс S&P потерял 3,8%, а Nasdaq – 3,7%.

Для S&P 500 это оказалось самым серьезным падением с августа 2011 года.

Резкое падение американских фондовых рынков привело к тому, что 500 богатейших людей мира за один день потеряли $114 млрд своих активов.

Справка Finance.ua

  • Во вторник, 6 февраля, индекс Украинской биржи упал на 2,98% – до 1450,9 пункта, индекс ПФТС (биржевый индекс) на 0,09% – до 337,05 пункта.
  • Также во вторник к 16:15 кв на 2,9% рухнул индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine – до 502,24 пункта при объеме торгов 4,74 млн злотых (39,3 млн грн).
По материалам Прайм
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