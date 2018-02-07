Фондовые индексы США выросли после резкого падения

Основные фондовые индексы США во вторник выросли на 1,8-2,3% после резкого падения накануне.
Так, промышленный индекс Dow Jones увеличился на 2,33% – до 24912,7 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 2,1%, до 7115,8 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – на 1,74%, до 2695,14 пункта.
В ходе торгов индексы несколько раз меняли направление движения, а на открытии значительно снижались.
Напомним, что в понедельник индексы рухнули на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности американских гособлигаций и обеспокоенности ускорением роста ставки ФРС.
В частности, индекс Dow Jones упал на 1175 пунктов, потеряв около 4,6%
Вслед за Доу-Джонсом упали и другие американские фондовые индексы: индекс S&P потерял 3,8%, а Nasdaq – 3,7%.
Для S&P 500 это оказалось самым серьезным падением с августа 2011 года.
Резкое падение американских фондовых рынков привело к тому, что 500 богатейших людей мира за один день потеряли $114 млрд своих активов.
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