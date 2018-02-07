Из Украины в Индию можно будет долететь прямым рейсом

В начале мая 2018 года будет запущен прямой авиарейс Киев – Дели, который соединит столицы Украины и Индии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), пишет Сегодня.

“С 1 мая 2018 года Украина запускает прямые рейсы Киев – Дели, чтобы бизнес и граждане могли лучше сотрудничать и увеличивать количество успешных проектов”, – заявил глава ведомства Степан Кубив.

Напомним, ранее прямые рейсы Киев- Дели выполняла авиакомпания “АэроСвит”, однако прямое авиасообщение со столицей Индии было прервано после банкротства “АэроСвита”.

Изначально рейсы будут осуществляться три раза в неделю: по понедельникам, вторникам и пятницам из Киева и по вторникам, средам и субботам – из Дели. Но планируется, что с 7 июня частота полетов будет увеличена до четырех рейсов в неделю. Дополнительный рейс будет выполняться по четвергам из Киева и по пятницам из Дели.

Продажа билетов на первые рейсы уже идет.

Кубив в связи с появлением прямого авиасообщения Украины и Индии призвал индийских инвесторов активно участвовать в приватизации украинских государственных предприятий, модернизации ее промышленности и развития IT-инфраструктуры.

До 1 мая из Киева в Дели можно добраться со стыковками в Стамбуле, Астане или Дубае.