Кредиты на утепление жилья будут давать по-новому

Программой “теплых кредитов” теперь смогут пользоваться только объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Для жителей отдельных квартир в многоэтажных домах она не будет действовать.
“Постановление было разработано для того, чтобы отдельные квартиры не брали кредиты на лоскутное утепление. Программа теплых кредитов фактически закончила свое существование. Остатки финансирования нужно потратить на комплексную термомодернизацию. Тогда она будет эффективной. Ведь лоскутное утепление не приносит той пользы, на которую рассчитывает потребитель”, – рассказала Gazeta.ua Мария Яковлева, член коллегии Государственного агентства по энергосбережению и энергоэффективности.
В этом году заработает Фонд энергоэффективности, который предложит украинцам больше программ энергосбережения.
“Финансирование таких программ будет больше в 10 раз, чем “теплых кредитов”. Поэтому всем украинцам советую тщательно изучить предложения Фонда и обязательно воспользоваться”, – добавила эксперт.
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