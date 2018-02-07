Международные резервы Украины сократились до 18,4 млрд долларов

Международные резервы Украины на 1 февраля 2018 года сократились до 18 млрд 442 млн 740 тыс. долларов. Об этом сообщает Национальный банк Украины.
Нацбанк выделяет две главные причины сокращения резервов:
Во-первых, в январе осуществлены платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте на сумму 565 млн 600 тыс. долларов. В частности, 468 млн 500 тыс. долларов было направлено на обслуживание и погашение облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ), деноминированных в иностранной валюте.
Во-вторых, в ответ на усиление волатильности обменного курса гривны Национальный банк проводил валютные интервенции для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, вызванных временными факторами. Отмечается, что в январе он осуществил продажу иностранной валюты на межбанковском валютном рынке на 266 млн 800 тыс. долларов, из которых 169 млн долларов – во время интервенций в форме запроса лучшего курса.
“Однако, формирование избыточного предложения валюты на межбанковском рынке в конце января позволило Национальному банку пополнить международные резервы. В целом за январь Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке Украины 250 млн 900 тыс. долларов, в том числе 177 млн – по интервенциям в форме запроса лучшего курса”, – отмечается в сообщении Нацбанка.
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